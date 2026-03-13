TRENTO. A partire da lunedì 23 marzo e fino a lunedì 4 maggio, Dolomiti Ambiente provvederà alle operazioni di spazzamento e lavaggio notturno delle strade. La pulizia inizierà dal centro storico (piazza Centa, piazza Dante, piazza Sanzio, Largo Nazario Sauro, via Verdi, via Rosmini ecc.) per poi interessare tutta la città e si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle ore 20.15 alle 4 (il venerdì dalle 20.15 alle 2.30).

Almeno quarantotto ore prima dell'intervento nelle zone interessate verrà posizionata la segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta e fermata dalle 19 alle 5 del giorno successivo all'intervento.

La segnaletica collocata in via temporanea ha priorità rispetto alla segnaletica esistente. L'invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l'ora in cui i divieti entrano in vigore.

Il calendario completo è disponibile qui. Sarà inoltre disponibile anche sulla app la mia Trento. Nei sobborghi periferici la pulizia della strade viene effettuata due volte l'anno, in primavera e in autunno, durante le ore diurne. Coinvolge di fatto un minor numero di parcheggi e quindi, ha un impatto minore in termini di divieti di sosta e di fermata.

Per questo non è oggetto dell'ordinanza dedicata al centro, dove è fondamentale spostare le auto per consentire il passaggio dei mezzi di Dolomiti Ambiente. In ogni caso, anche nei sobborghi, quando si procede alla pulizia dei parcheggi a partire dalle 48 ore prima viene esposta nelle vie interessate una segnaletica temporanea con i relativi divieti.