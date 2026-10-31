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TRENTO. Lunedì 2 novembre, indicativamente nel primo pomeriggio, arriverà l'albero di Natale in piazza Duomo. Informazioni precise sull'orario di arrivo in città saranno comunicate nel corso della giornata, per segnalare le eventuali interruzioni al traffico ed i divieti di circolazione.
Inoltre, dalle 9 alle 11.30, sempre di di lunedì 2 novembre, sarà chiusa al transito la strada provinciale 85 del Bondone, a circa 100 metri a monte dell'ingresso di via del Prà della Fava, in corrispondenza del civico 19.
C.L.