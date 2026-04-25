TRENTO. Per questa edizione Itea ha reso disponibili 94 alloggi per la domanda di locazione a canone sostenibile sul territorio Val d’Adige, per cui il Comune di Trento ha pubblicato l’avviso sul proprio sito web. Quindici degli alloggi disponibili per la domanda sono alloggi “in autorecupero”, ossia necessitano di lavori di manutenzione “leggera”. Nel caso di scelta di alloggi in autorecupero, prima di poterli occupare, gli assegnatari dovranno quindi occuparsi di realizzare i lavori di sistemazione indicati da Itea nelle apposite schede, anticipando le spese fino ad un massimo di 8 mila euro, che saranno successivamente rimborsati.



La domanda può essere presentata dalle ore 00:01 di lunedì 27 aprile fino alle 23:59 di mercoledì 27 maggio 2026 e deve essere compilata online collegandosi al sito internet del Comune di Trento. Per accedere alla domanda è necessario autenticarsi tramite Spid, il sistema pubblico di identità digitale, oppure tramite la carta di identità elettronica (Cie), la carta provinciale dei servizi (Cps) o la carta nazionale dei servizi (Cns). Maggiori informazioni sulla procedura di autenticazione o per richiedere il rilascio di Spid sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Comune.



Ogni richiedente dovrà selezionare in ordine di preferenza gli alloggi per cui intende presentare domanda tra quelli disponibili e adeguati alle caratteristiche della propria famiglia. Nei documenti pubblicati nel sito internet comunale è possibile consultare, oltre al testo dell’avviso, anche l’elenco degli alloggi con le informazioni di dettaglio per ciascuna unità abitativa (tra cui la collocazione sul territorio, le relazioni fotografiche e l’idoneità di ciascun appartamento in base alla numerosità della famiglia che propone domanda).



Nell’avviso sono inoltre dettagliati i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e di scelta dell’alloggio. Per gli alloggi da locare con la modalità dell’autorecupero, l’avviso dettaglia la procedura di assegnazione, gli obblighi relativi ai lavori da svolgere a cura dell’assegnatario e tutte le ulteriori informazioni necessarie.



La graduatorie per la locazione degli alloggi a canone sostenibile saranno approvate entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande. Le fasi del procedimento successive alla presentazione della domanda saranno gestite esclusivamente tramite comunicazioni telematiche all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda dal richiedente.



Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune di Trento www.comune.trento.it o contattando il Numero Unico del progetto Politiche abitative 0461 884050 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16.