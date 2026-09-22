TRENTO. Cambiano da mercoledì 23 settembre orari e, in un caso, percorso di alcune corse degli autobus urbani. Le modifiche riguardano le linee 8, 9, 10 e 12 e sono state introdotte per rispondere alle esigenze degli utenti e migliorare il servizio. Gli interventi si concentrano soprattutto sulle corse della prima mattina, con anticipi che arrivano fino a dieci minuti.

Sulla linea 8, la corsa delle 7.04 da Sopramonte Bunaga verso Verona Big Center partirà alle 7, quattro minuti prima, transitando da piazza Oveno alle 7.03. Per la linea 9, invece, la corsa delle 7.21 da Cognola San Vito a piazza Dante Dogana viene anticipata di nove minuti: la nuova partenza è fissata alle 7.12, con arrivo previsto a piazza Dante alle 7.23.

Più numerose le variazioni sulla linea 10. La corsa delle 7 da Montevaccino partirà alle 6.50, mentre quella delle 7.04 da Cognola Centro Civico sarà anticipata alle 6.54. La partenza delle 7.20 da Martignano piazza Meneghin viene spostata alle 7.11 e quella delle 7.23 da Cognola Centro Civico alle 7.14. Resta attivo il percorso in deviazione attraverso via Bassano e via Venezia.

Novità anche per la linea 12: la corsa delle 7.01 da Ravina Masere cambia punto di partenza. Viene soppressa la fermata Ravina Masere nord e il bus partirà alle 7 da Ravina del Ponte, per transitare un minuto dopo da Ravina della Croce e quindi proseguire lungo il normale percorso. Tutte le modifiche entrano in vigore domani, mercoledì 23 settembre.