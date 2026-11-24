TRENTO. Affrontare una malattia oncologica significa spesso fare i conti non soltanto con le cure, ma anche con difficoltà burocratiche, lavorative ed economiche. Per offrire un sostegno concreto a pazienti e familiari, Lilt Associazione provinciale di Trento e Acli Trentine hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per attivare uno Sportello di orientamento burocratico.

Il progetto nasce per aiutare le persone a orientarsi tra agevolazioni, diritti e prestazioni previste dalla normativa. I volontari Lilt, già formati dalle Acli, raccoglieranno le richieste dei pazienti e dei caregiver e potranno confrontarsi direttamente con gli esperti dell'associazione, che forniranno le risposte e l'assistenza necessaria.

Gli ambiti di intervento sono diversi: dalla consulenza su pensioni, invalidità civile, disabilità e indennità di accompagnamento fino alle questioni previdenziali e al welfare provinciale. Attraverso il Car Acli sarà inoltre possibile ricevere supporto per dichiarazioni dei redditi, Isee, Icef, successioni, Imu e contratti di locazione. Prevista anche assistenza per la gestione di colf e badanti.

L'accordo punta a mettere in rete la presenza territoriale di Lilt e le competenze dei servizi Acli, evitando che le incombenze amministrative diventino un ulteriore ostacolo per chi sta affrontando un percorso di cura.

«La malattia oncologica fa venir meno improvvisamente molte certezze e stravolge la routine quotidiana. È normale che le persone si trovino disorientate», spiega Mario Cristofolini, presidente di Lily Trentino, sottolineando l'importanza di offrire informazioni corrette e tempestive. Per Walter Nicoletti, presidente delle Acli Trentine, la collaborazione rappresenta un modo per essere vicini a chi affronta la malattia e spesso anche la solitudine.

Lo sportello è accessibile attraverso le sedi Lilt presenti in provincia di Trento.

C.L.