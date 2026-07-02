TRENTO. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo sono state introdotte alcune novità nel servizio di trasporto pubblico urbano, frutto della collaborazione tra Comune di Trento e Trentino Trasporti.

Gli interventi riguardano la riorganizzazione di alcune linee, l’aggiornamento delle tabelle orarie per l’utenza e il ritorno alla gestione diretta con mezzi e personale di Trentino Trasporti di alcune linee e fasce orarie.

Tra le principali novità figura lo spostamento del capolinea sud della linea 7 dalla fermata “Gocciadoro Arcate” alla nuova fermata “Gocciadoro”, in via Crosina Sartori, sul lato est dell’ospedale Santa Chiara, in corrispondenza del nuovo golfo di fermata.

La nuova fermata si trova circa 230 metri più avanti rispetto alla precedente. La soppressione della fermata “Gocciadoro Arcate” avviene in via sperimentale e sarà accompagnata da un monitoraggio costante delle segnalazioni e delle osservazioni dell’utenza.

Con l’orario estivo sono tornate a essere gestite direttamente da Trentino Trasporti tutte le corse della linea 19, che collega la stazione ferroviaria di piazza Dante con le principali aree universitarie, culturali e residenziali della zona sud della città, comprese le Albere e il Muse.

Sono inoltre rientrate nella gestione diretta dell’azienda le corse del mattino della linea 16 e, a partire dal 10 settembre, anche quelle pomeridiane, oltre alle corse serali delle linee 6 e 10. Su richiesta del Comune di Trento, verranno inoltre aggiornate le tabelle della linea N, il servizio di bus navetta che collega il parcheggio ex Italcementi e il parcheggio ex Zuffo con il centro città.

Le attuali diciture “Italcementi” e “Zuffo” saranno sostituite dall’indicazione “Centro città”, ritenuta più chiara e immediata per gli utenti. Il servizio continuerà a essere svolto con autobus da almeno 19 posti. Tra le migliorie introdotte si ricorda l’attivazione della nuova linea 18, che ha sostituito le precedenti linee A e A/, collegando la stazione ferroviaria al parcheggio Lidorno attraverso via Torre Verde, il Castello del Buonconsiglio, la Bolghera e viale Verona e migliorando il collegamento tra il centro cittadino, le sedi ospedaliere e l’area sportiva.

Per questa linea è stata inoltre ripristinata la fermata di via Fogazzaro, sospesa durante il periodo di chiusura per lavori delle piscine Manazzon. I nuovi orari estivi sono disponibili sui canali informativi di Trentino Trasporti.