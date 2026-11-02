TRENTO. Tre giornate di commemorazioni e cerimonie istituzionali per ricordare i Caduti di tutte le guerre, l’ingresso delle truppe italiane in città e celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Trento ha predisposto gli appuntamenti di oggi 2, di domani 3 e di mercoledì 4 novembre, con un calendario che coinvolge alcuni dei luoghi simbolo della città, da palazzo Thun al Cimitero monumentale, dal Castello del Buonconsiglio, fino a piazza Santa Maria Maggiore.

Le commemorazioni dei Caduti

Le celebrazioni hanno preso il via oggi, lunedì 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei Caduti. Alle 10.30 la deposizione delle corone alle lapidi commemorative di palazzo Thun, seguita alle 10.45 dall’omaggio al monumento ai Caduti in piazza della Portela. Alle 11.15, al cimitero monumentale di Trento, la Santa Messa in memoria dei Caduti.

“Il cimitero racconta”

Alle ore 16, con ritrovo all’ingresso di via Madruzzo e conclusione nella Sala del commiato, si terrà “Il Cimitero racconta”, un percorso tra storie, immagini, parole e musica pensato per riscoprire il Cimitero Monumentale quale patrimonio culturale della città. L’iniziativa intreccerà le storie con le immagini, affidate a Lucia Oss, le parole di Raffaella Lenzi e le musiche di Mertcan Uzel. I diversi linguaggi artistici accompagneranno il pubblico con delicatezza, valorizzando le testimonianze, i simboli e le narrazioni custoditi nel cimitero. Attraverso la cultura, il cimitero si rivela così anche come un luogo da conoscere e riscoprire, nel quale arte, narrazione e musica possono farsi strumenti di ascolto, riflessione e condivisione.

108° anniversario ingresso truppe italiane a Trento

Domani, martedì 3 novembre sarà invece dedicato al 108° anniversario dell’entrata delle truppe italiane a Trento, avvenuta nel 1918. La cerimonia si svolgerà alle 15 alla Fossa dei Martiri del Castello del Buonconsiglio, con l’alzabandiera e la deposizione delle corone per ricordare uno degli avvenimenti più significativi della storia cittadina.

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Il momento centrale sarà mercoledì 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Alle 11, in piazza Santa Maria Maggiore, si terranno lo schieramento d’onore delle Forze Armate e l’alzabandiera, seguiti dagli interventi delle autorità. Sono previsti i saluti del sindaco di Trento Franco Ianeselli, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e della commissaria del Governo Isabella Fusiello. Al termine saranno consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana e le medaglie d’onore alle famiglie degli ex Internati Militari. In caso di maltempo, la consegna delle onorificenze sarà trasferita nel salone di rappresentanza di palazzo Geremia. Sempre mercoledì, in piazza Duomo, le Forze Armate allestiranno un’esposizione di mezzi e materiali in dotazione, per far conoscere da vicino ai cittadini alcune delle attrezzature utilizzate dai militari. Le tre giornate saranno un’occasione per rendere omaggio alla memoria storica della città e del Paese, con appuntamenti istituzionali aperti alla cittadinanza.