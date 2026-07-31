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TRENTO. Cambia temporaneamente la viabilità pedonale nella zona di Port'Aquila per consentire l'avanzamento dei lavori del cantiere di via dei Ventuno. Da lunedì 3 agosto fino a venerdì 14 agosto, salvo proroghe dovute a cause di forza maggiore, sarà infatti chiuso il passaggio pedonale sotto la porta cittadina.
I pedoni saranno indirizzati su un percorso alternativo, con attraversamento all'altezza del civico 36 di piazza Venezia. La modifica sarà segnalata da un'apposita cartellonistica installata in prossimità degli attraversamenti per facilitare gli spostamenti.
Resteranno comunque garantiti gli accessi ai passi carrabili, gli ingressi pedonali alle abitazioni e la normale attività di negozi, uffici e altre attività presenti nell'area interessata dal cantiere. Rimane inoltre in vigore il restringimento della carreggiata già previsto nel tratto di strada interessato dai lavori.