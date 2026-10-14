TRENTO. Cambia la viabilità nella zona di Spini di Gardolo. Da lunedì 19 ottobre entreranno progressivamente in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione, sia veicolare sia pedonale, per consentire i lavori del nuovo sottopasso di Spini. I provvedimenti interesseranno via Palazzine e via Spini, con chiusure e deviazioni legate alle diverse fasi del cantiere.

Gli interventi si concentreranno inizialmente in via Palazzine, nei pressi della linea ferroviaria Trento-Malè-Mezzana. Qui è prevista la realizzazione del nuovo tracciato del rio Barberino, attraverso operazioni di scavo e posa di elementi prefabbricati. Successivamente, nello stesso tratto, sarà costruito il nuovo sottopasso ciclopedonale.

In via Palazzine sarà istituito il divieto di transito per veicoli e pedoni nel tratto che collega la strada alla rotatoria Bermax. Rimarrà comunque garantita la possibilità di accesso ai residenti della via. Nei primi giorni di applicazione del provvedimento saranno presenti operatori della polizia locale, incaricati di fornire informazioni agli automobilisti.

In via Spini è invece previsto un restringimento della carreggiata, senza modifiche alla circolazione dei veicoli. Cambierà temporaneamente il percorso dei pedoni, che dovranno utilizzare il marciapiede sul lato opposto della strada, servendosi degli attraversamenti già presenti a est e a ovest dell'area interessata. Le modifiche saranno introdotte gradualmente per garantire la sicurezza durante i lavori.