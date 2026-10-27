TRENTO. Il mondo dell’associazionismo entra nelle scuole per avvicinare i giovani all’impegno civile. Prendono il via le Fiere scolastiche del volontariato, promosse dal Comune di Trento insieme al Centro Servizi Volontariato Trentino e a cinque istituti cittadini. Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 28 ottobre, al liceo Da Vinci, con la partecipazione di circa 270 studenti di 15 classi terze.

Saranno presenti 14 realtà del territorio, attive negli ambiti sociale, sanitario, sportivo, culturale e digitale. Gli studenti potranno conoscere direttamente le associazioni, scoprire le opportunità offerte e valutare un’esperienza concreta di volontariato. Le ore eventualmente svolte saranno riconosciute nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il secondo appuntamento è previsto martedì 10 novembre nello Spazio Giovani Contentissimo, con circa 170 studenti dei licei Bonporti e Galilei, suddivisi in nove classi. Anche in questo caso saranno presenti 14 associazioni. Per la primavera sono inoltre in programma iniziative che coinvolgeranno i licei Sophie Scholl e Rosmini e l’istituto tecnico tecnologico Buonarroti.

Il progetto nasce dall’esperienza di Trento Capitale europea del volontariato, su iniziativa di un’insegnante del Sophie Scholl dopo un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una caratteristica delle fiere è il coinvolgimento diretto degli studenti nell’organizzazione: dalla scelta delle associazioni alla logistica, fino alla gestione degli incontri. L’obiettivo è rafforzare il legame tra scuola, giovani e Terzo Settore, trasformando la conoscenza del volontariato in occasioni di partecipazione attiva.