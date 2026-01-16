TRENTO. In una chiesa di Sant'Antonio, nel rione della Bolghera, gremita di cittadini e tanti suoi ex studenti, si sono svolti questo pomeriggio i funerali del professore Silvano Bert. Per 40 anni docente all'Iti, è stato un cattolico dal pensiero critico e libero.



Ad accompagnarlo nell'ultimo saluto, la moglie Laura, maestra e compagna di una vita, la figlia Chiara con il sindaco Franco Ianeselli, il secondogenito Francesco, parenti, amici e tantissima gente che ha conosciuto la persona, il professore, l'uomo, apprezzato e condiviso le sue idee. Sulla bara di legno chiaro, la foto sorridente con l'amatissimo nipote Andrea.