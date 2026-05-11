TRENTO. Una folla commossa di amici, colleghi, amministratori locali e rappresentanti delle Istituzioni si è stretta attorno alla famiglia di Giampaolo Pedrotti per l'ultimo saluto al cimitero monumentale di Trento. Responsabile dell'ufficio stampa della Provincia autonoma dal 2008, Pedrotti è scomparso all'età di 61 anni, lasciando un profondo lutto nell'amministrazione e in tutta la comunità trentina.

Nel corso della celebrazione, i figli hanno voluto ricordare la dimensione più intima e familiare del professionista, quella del "papà che aggiustava le cose con le mani e con le parole". A portare il cordoglio della Provincia di Trento è stato il presidente Maurizio Fugatti: "Una presenza sobria e costante, - ha detto -Giampaolo sapeva raccontare il Trentino con serietà e rispetto. Ha lavorato fino all'ultimo, finché il fisico glielo ha permesso".

Al ricordo si è unito anche Rocco Cerone, a nome del sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, che ha ricordato: "La collaborazione nella lunga fase preparatoria del primo contratto del profilo del giornalista pubblico in Italia firmato proprio a Trento ad ottobre 2020". "Con Giampaolo - ha concluso Cerone - diciamo addio a un professionista ed un uomo delle istituzioni che aveva a cuore il bene comune".