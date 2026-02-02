TRENTO. Il sindaco di Trento esprime la propria solidarietà agli agenti di polizia presi di mira da uno striscione degli ultrà del Calcio Trento. “Sono davvero indegne le parole scritte da un gruppo di tifosi della squadra di calcio cittadina – commenta il primo cittadino – Il messaggio è un’offesa che non può essere né tollerata né sottovalutata o sminuita, come qualche volta si tende a fare quando c’è di mezzo il calcio”.



Prosegue: “Piena solidarietà dunque alla Questura, che a Trento si è distinta anche di recente per la capacità di garantire la sicurezza in situazioni molto difficili, e a tutti gli agenti di polizia, che ogni giorno sono in strada per prevenire e contrastare i comportamenti violenti e l’illegalità”.



E conclude: “Anche alla luce dei gravi fatti di Torino, auspichiamo che ci sia una piena e larga collaborazione con la Questura per individuare al più presto gli autori dello striscione”.