TRENTO. Con la nuova apertura in Via del Brennero 190, salgono a quattro i locali della Piadineria attivi in città, dimostrando un legame sempre più stretto della catena con il territorio. La nuova apertura segue di pochissimo l'inaugurazione nel cuore di Piazza Duomo.

Con l’apertura del nuovo locale 14 persone entreranno a far parte del team, aggiungendosi alle 50 già impiegate nei 7 punti vendita della catena presenti in tutta la regione.



Il nuovo locale è dotato di strumenti digitali per rendere più semplice l’esperienza d’acquisto, tra cui menu board digitali e postazioni self-service. Le ordinazioni possono essere effettuate anche tramite l’app La Piadineria, con ritiro in negozio senza sovrapprezzo. Il ristorante sarà aperto 7 su 7 dalle 11 alle 22.