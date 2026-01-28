TRENTO. Oggi, mercoledì 28 gennaio, era previsto l'anticipo del tradizionale mercato del giovedi in centro città. L'anticipazione era stata prevista da un'ordinanza comunale in quanto domani a Trento è previsto l'arrivo della fiamma olimpica.

Ma la neve e la pioggia, che in fondovalle si sono alternate mentre già dalla collina nevica, ha convinto gli ambulanti a disertare l'opportunità offerta. In via Verdi, davanti al duomo, solo due banchi di abbigliamento mentre in fondo alla stessa strada, incrocio con via Rosmini, ce n'è uno di gastronomia.

Deserte tutte le altre vie, Prati, Maffei, Borsieri e del Torrione, tant'è che la Polizia locale ha tolto i divieti, consentendo il parcheggio nelle vie, che comunque sono rimaste in parte deserte. Attenzione comunque: restano validi tutti i divieto previsti per la giornata di domani.