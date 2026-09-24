TRENTO. L’Istituto Tutela Grappa del Trentino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Chiomento, storico Segretario dell’Istituto e figura di riferimento per il mondo della distillazione trentina e italiana. Nel corso del suo lungo impegno al servizio dell’Istituto, Chiomento ha dedicato energie, competenza e passione alla tutela e alla crescita della Grappa del Trentino IG.

Ha accompagnato il comparto nelle attività di promozione, nei viaggi e negli incontri in Italia e all’estero, contribuendo a far conoscere il distillato trentino e il suo legame con il territorio. Parallelamente, ha seguito con attenzione l’evoluzione della regolamentazione del prodotto, sostenendo il rigore dei controlli, la qualità delle produzioni e il valore del marchio del Tridente.

«Con Gianfranco Chiomento perdiamo un’altra persona che ha dato moltissimo all’Istituto e all’intero comparto della Grappa del Trentino grazie alla sua incredibile capacità di tenere le persone unite oltre a una innata dote di comunicazione capace di appassionare tutti, dai più grandi ai più giovani, al mondo della Grappa – dichiara Alessandro Marzadro, presidente dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino – il suo non è stato soltanto un incarico professionale, ma come spesso lui stesso ricordava un impegno quotidiano, portato avanti con passione, dedizione, autorevolezza e una conoscenza profonda del prodotto, delle distillerie e delle persone che le animano».

Gianfranco Chiomento, giornalista, già ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento, è stato per molti anni Segretario dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino. In questo ruolo ha lavorato al fianco dei presidenti e dei distillatori associati, curando i rapporti istituzionali e accompagnando numerose iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della Grappa del Trentino IG.

È stato protagonista di campagne promozionali, incontri divulgativi e occasioni di confronto sul futuro del settore, facendosi interprete di una visione fondata su identità territoriale, qualità e rispetto delle regole.

«I viaggi, gli appuntamenti di promozione e il lavoro sulla normativa erano per lui parti di un’unica missione portata avanti con grandissima passione e devozione, per dare alla Grappa del Trentino IG il riconoscimento che merita e che oggi, grazie anche alla sua attività, viene riconosciuto al prodotto – prosegue Marzadro – Gianfranco Chiomento ci lascia un patrimonio di relazioni, esperienza, aneddoti indimenticabili e senso di responsabilità che continuerà a orientare il nostro lavoro».

L’Istituto Tutela Grappa del Trentino si unisce al dolore dei familiari e conserva con riconoscenza la memoria di Gianfranco Chiomento, del suo instancabile lavoro e del contributo offerto alla tutela e alla promozione di uno dei simboli più autentici della tradizione produttiva trentina. C.L.

. L’Istituto Tutela Grappa del Trentino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Chiomento, storico Segretario dell’Istituto e figura di riferimento per il mondo della distillazione trentina e italiana. Nel corso del suo lungo impegno al servizio dell’Istituto, Chiomento ha dedicato energie, competenza e passione alla tutela e alla crescita della Grappa del Trentino IG.

Ha accompagnato il comparto nelle attività di promozione, nei viaggi e negli incontri in Italia e all’estero, contribuendo a far conoscere il distillato trentino e il suo legame con il territorio. Parallelamente, ha seguito con attenzione l’evoluzione della regolamentazione del prodotto, sostenendo il rigore dei controlli, la qualità delle produzioni e il valore del marchio del Tridente.

«Con Gianfranco Chiomento perdiamo un’altra persona che ha dato moltissimo all’Istituto e all’intero comparto della Grappa del Trentino grazie alla sua incredibile capacità di tenere le persone unite oltre a una innata dote di comunicazione capace di appassionare tutti, dai più grandi ai più giovani, al mondo della Grappa – dichiara Alessandro Marzadro, presidente dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino – il suo non è stato soltanto un incarico professionale, ma come spesso lui stesso ricordava un impegno quotidiano, portato avanti con passione, dedizione, autorevolezza e una conoscenza profonda del prodotto, delle distillerie e delle persone che le animano».

Gianfranco Chiomento, giornalista, già ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento, è stato per molti anni Segretario dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino. In questo ruolo ha lavorato al fianco dei presidenti e dei distillatori associati, curando i rapporti istituzionali e accompagnando numerose iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della Grappa del Trentino IG.

È stato protagonista di campagne promozionali, incontri divulgativi e occasioni di confronto sul futuro del settore, facendosi interprete di una visione fondata su identità territoriale, qualità e rispetto delle regole.

«I viaggi, gli appuntamenti di promozione e il lavoro sulla normativa erano per lui parti di un’unica missione portata avanti con grandissima passione e devozione, per dare alla Grappa del Trentino IG il riconoscimento che merita e che oggi, grazie anche alla sua attività, viene riconosciuto al prodotto – prosegue Marzadro – Gianfranco Chiomento ci lascia un patrimonio di relazioni, esperienza, aneddoti indimenticabili e senso di responsabilità che continuerà a orientare il nostro lavoro».

L’Istituto Tutela Grappa del Trentino si unisce al dolore dei familiari e conserva con riconoscenza la memoria di Gianfranco Chiomento, del suo instancabile lavoro e del contributo offerto alla tutela e alla promozione di uno dei simboli più autentici della tradizione produttiva trentina.

C.L.