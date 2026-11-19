TRENTO. Lui è un professionista sessantenne, lei di anni ne ha 40. Si sono incontrati, è nato l'amore, ma dopo qualche tempo il sentimento è venuto meno. La donna non ha accettato la fine della storia e ha tentato in tutti in modi di riavvicinarsi all'ex. Non riuscendo nell'intento, ha dato inizio ad una battaglia a suon di carte bollate. Innumerevoli le segnalazioni presentate alle forze dell'ordine ed alla procura, finite in nulla. Recente è l'archiviazione della denuncia per violenza sessuale: il gip aveva rilevato che «il narrato della (omissis)» appariva «contraddittorio, non chiaro ed a tratti inverosimile». In precedenza c'erano state altre denunce contro di lui, tutte archiviate, nonché una serie di minacce e di ricatti. La donna in passato era stata anche raggiunta da misura cautelare per atti persecutori nei confronti dello stesso uomo. Finché quest'ultimo è passato al contrattacco e ha presentato denuncia per calunnia, sentendosi incolpato di un reato inesistente (gli abusi sessuali) da parte di una persona che sapeva di non dire il vero.

Ma, in questa guerra di denunce, per il professionista sessantenne la strada è in salita. Il pubblico ministero ha infatti proposto richiesta di archiviazione in quanto non sarebbero emersi elementi sufficienti per provare che la donna sia consapevole, nell'accusarlo, dell'innocenza di lui. Ieri mattina, l'avvocato Claudio Tasin, che assiste l'uomo, ha presentato al gip Gianmarco Giua un atto di opposizione all'archiviazione, chiedendo che vengano sentiti la persona offesa, la nuova compagna dell'uomo e alcuni soggetti che sarebbero testimoni delle minacce e delle diffamazioni subite dal professionista. Il giudice si è riservato sulla decisione.