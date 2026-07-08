TRENTO. Un motociclista in sella a uno scooter è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere uscito di strada nei pressi di Sopramonte.

Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un insetto entrato all'interno del casco, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente. Lo scooter avrebbe quindi urtato il guardrail, terminando la corsa in una scarpata per alcuni metri al di sotto della sede stradale.

L'allarme è scattato intorno alle 17.50. Sul posto sono intervenuti l'elicottero, un'ambulanza, i Vigili del fuoco, i mezzi di servizio e la Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico, attivata proprio perché il ferito era finito nella scarpata.

L'uomo era cosciente al momento dei soccorsi. Dopo essere stato recuperato e stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.