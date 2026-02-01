MARTIGNANO. Inizia domani, 2 febbraio, dal sobborgo di Martignano, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata 2026, che viene effettuata tramite furgoncini itineranti e che continuerà tramite lo sportello fisico (da prenotare) ed i centri di raccolta, con l'introduzione della Tariffa Puntuale (Taric) entrata in vigore il 1° gennaio, che premia i virtuosi.



L’appuntamento per la Circoscrizione Argentario, a Martignano, è domani, lunedì 2 febbraio, dalle 8.30 alle 12 e si ripeterà poi il 9, 19, 20, 21, 26 e 28 febbraio. A Montevaccino, in piazzale Oberosler, la distribuzione si avrà martedì 3 febbraio dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16 del 10 febbraio; a San Donà, in piazzetta, sempre martedì 3 febbraio dalle 14 alle 16, poi il 14 febbraio dalle 8.30 alle 12 e nuovamente al pomeriggio il 2 marzo.



A Villamontagna, nel parcheggio inizio via Per Campel, il 9, 24 e 27 febbraio, dalle 14 alle 16. In via Julg il 3, 5, 10, 12, 17, 23 febbraio, dalle 8.30 alle 12 ed il 26 febbraio e 2 marzo, dalle 14 alle 16.



Tutti gli utenti hanno ricevuto o riceveranno una lettera con i buoni per ritirare la dotazione annuale ma si potranno ritirare i sacchi anche online o agli sportelli di Dolomiti Ambiente (tramite appuntamento) se i furgoncini sono già passati, o ai Centri di Raccolta per l'organico.



Come ritirare i sacchi per il 2026

Ricezione Lettera e Buoni: gli utenti hanno ricevuto o riceveranno una lettera con i buoni per il ritiro dei sacchi.

Furgoncino Itinerante: fino al 26 febbraio i furgoncini itineranti distribuiranno i sacchi nelle varie zone della città; il calendario è allegato alla lettera.

Sportello Fisico (dopo il 26 febbraio): per ritirare i sacchi dopo il passaggio dei furgoncini, ci si può recare allo sportello di Dolomiti Ambiente in via Fersina 23 a Trento, previo appuntamento online o tramite il numero verde 800.847028.

Centri di Raccolta: si possono prelevare autonomamente sacchi extra per l'organico (in carta) direttamente dai centri di raccolta, dove sono disponibili in apposite ceste segnalate.

Novità importanti dal 2026

Dolomiti Ambiente unica interlocutrice: gestirà sia l'igiene urbana sia la tariffa.

Tariffa Puntuale (Taric): un nuovo sistema per premiare la corretta differenziazione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Dolomiti Ambiente chiamando il numero 800 847028, che risponde dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16.45 ed il venerdì dalle 8 alle 12.45, o scrivendo a clienti.tari@dolomitiambiente.it C.L.