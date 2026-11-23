TRENTO. Disagi sulla statale 45 bis, dove un incidente nella seconda galleria di Cadine ha interrotto la circolazione verso il capoluogo. Il blocco, scattato oggi, lunedì 23 novembre, sta provocando pesanti rallentamenti lungo uno dei principali collegamenti utilizzati dai pendolari.

All'origine dell'emergenza c'è un'automobile che ha perso il controllo all'interno della galleria. L'episodio non avrebbe provocato feriti, ma ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Trento per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Le conseguenze si fanno sentire soprattutto per chi arriva dall'Alto Garda, dalla Valle dei Laghi e dalle Giudicarie. Il traffico è stato inizialmente deviato sulla viabilità che passa per Sardagna, con inevitabili disagi e tempi di percorrenza più lunghi.

Sul luogo dell'incidente stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Trento – Monte Bondone, che hanno ripristinato la normale circolazione.

A destare preoccupazione sono anche le temperature rigide registrate durante la notte, che hanno favorito la formazione di ghiaccio su diversi tratti stradali.