TRENTO. Grave incidente stradale questa mattina, 29 dicembre, in viale Verona, dove un uomo di 67 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla moglie. Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava attraversando regolarmente quando l’uomo è stato urtato da un veicolo in transito.



La moglie, che si trovava accanto a lui, non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente in ospedale.



La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti.