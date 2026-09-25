TRENTO. Incidente questa mattina in corso Tre Novembre a Trento, dove è rimasta coinvolta un'automobile. L'allarme è scattato nelle ore della mattinata e sul posto sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco.

A bordo dell'auto si trovava un uomo di 79 anni, soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso al Santa Chiara per le cure e gli accertamenti del caso.

Particolarmente impegnative le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con le pinze idrauliche e un'autogru, necessarie per consentire le operazioni sul veicolo e mettere in sicurezza la zona.

Restano al momento da chiarire la dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato all'impatto. Gli accertamenti sono in corso.

La presenza dei mezzi di soccorso ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione lungo corso Tre Novembre, con possibili rallentamenti durante le operazioni.