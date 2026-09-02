TRENTO. Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto martedì sera sull’A22, nel tratto compreso tra i caselli di Trento Sud e Rovereto Nord. Lo scontro ha coinvolto due automobili che viaggiavano in direzione sud.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 31 anni, soccorso e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ferita anche una donna di 43 anni, accompagnata nello stesso ospedale.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari e Polizia stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione per circa un’ora.