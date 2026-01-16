TRENTO. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 10.30 di questa mattina, venerdì 16 gennaio, in zona Port’Aquila a Trento. Dalle prime informazioni si tratta di uno scontro tra un’automobile e uno scooter, avvenuto lungo un tratto urbano molto trafficato.



A seguito dell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza del 118 per le cure e il trasporto del ferito, insieme ai vigili del fuoco, chiamati per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente.



Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità. L’intervento dei soccorsi ha reso necessari rallentamenti e deviazioni temporanee.



La circolazione ha subito disagi durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti.