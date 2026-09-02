ROMAGNANO. Mattinata di disagi sulla provinciale 90, dove poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 2 settembre, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi.

A entrare in collisione sono stati due trattori e un furgone diretto verso Trento. In seguito all’urto, il rimorchio agganciato a uno dei mezzi agricoli si è rovesciato, finendo per occupare la carreggiata.

Nonostante la dinamica, nessuno è rimasto ferito. Le conseguenze più pesanti si sono registrate invece sul fronte della viabilità: l’ingombro sulla strada ha impedito il regolare passaggio dei veicoli, causando rallentamenti e disagi proprio nella fascia di maggiore traffico del mattino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trento, che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione in attesa della rimozione del mezzo ribaltato.