TRENTO. Dal Comune di Trento arriva un altro «No» alla costruzione dell'inceneritore. Per Michele Brugnara, assessore alla mobilità sostenibile e all'ambiente, l'impianto sarebbe «troppo costoso e poco utile», portando anche all'aumento delle tariffe per i cittadini. Meglio quindi puntare sull'aumento della raccolta differenziata, che a Trento è stabile all'80%: l'obiettivo è di puntare a crescere di dieci punti.



Sul territorio arrivano quindi i distributori automatici dei sacchetti, mentre vengono intensificati i controlli sugli incivili che gettano i rifiuti in maniera inappropriata.



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