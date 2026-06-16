TRENTO. La Polizia di Stato, a Trento, a seguito di specifica attività info-investigativa, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un trentanovenne straniero, trovato in possesso di 1,3 kg di cocaina e di 6.305 euro in contanti. Gli agenti della Squadra Mobile, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, hanno notato un uomo - successivamente identificato per un trentanovenne straniero gravato da numerosi precedenti specifici - che usciva in più occasioni dalla propria abitazione con fare circospetto, per poi cedere involucri - contenenti cocaina - a diverse persone. Intervenuti nella flagranza della cessione, gli agenti hanno individuato come primo nascondiglio della sostanza stupefacente un'area boschiva limitrofa al luogo dello scambio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 1,3 chilogrammi di cocaina, già confezionata in dosi singole, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nell'abitazione sono stati trovati e sequestrati anche 6.305 euro in contanti.

Si stima che lo stupefacente così frazionato, per complessive 1.140 dosi, avrebbe consentito di acquisire l'illecito profitto di circa 80.000 euro, si legge nel comunicato della Questura di Trento.