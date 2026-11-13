TRENTO. Si avvicina la scadenza per il saldo dell'Imis 2026 e il Comune di Trento si prepara a rendere disponibili i modelli F24 per il pagamento. Da lunedì 23 novembre i contribuenti potranno consultare e scaricare online i prospetti di calcoloattraverso l'area personale del sito comunale. La scadenza per versare l'imposta è fissata a mercoledì 16 dicembre.

Con la nuova procedura digitale, i documenti non vengono più spediti per posta o tramite email, ma caricati direttamente nella sezione «Documenti» dell'area personale. Per accedere è necessario autenticarsi con Spid o Carta d'identità elettronica (Cie). Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile trovare la nota informativa con il relativo modello F24 precompilato.

Chi ha già installato l'app Io e attivato le notifiche per i servizi del Comune di Trento riceverà un avviso quando il prospetto sarà disponibile. Il documento non verrà invece generato per chi non deve versare alcun saldo, ad esempio perché possiede soltanto l'abitazione principale o ha già pagato l'intera imposta annuale a giugno.

Per chi non dispone di strumenti digitali o incontra difficoltà nell'utilizzo dei servizi online è prevista la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia. Il contribuente dovrà compilare e firmare l'apposito modulo, allegando una copia del proprio documento d'identità. Il delegato potrà quindi ottenere il prospetto online, se in possesso di Spid o Cie, oppure ritirarlo direttamente all'Ufficio relazioni con il pubblico di via Manci.

Il Comune ha inoltre predisposto un servizio di assistenza attraverso il Punto digitale facile dell'Urp, con postazioni dedicate per aiutare i cittadini nelle procedure informatiche e nella stampa dei prospetti.

Il termine ultimo per il pagamento del saldo Imis 2026 resta mercoledì 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali oppure attraverso i servizi di home banking.