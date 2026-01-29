TRENTO. I carabinieri di Mattarello hanno individuato e denunciato a piede libero un trentenne senza fissa dimora ritenuto fra gli autori degli imbrattamenti compiuti ai danni della chiesa di Santa Maria Maggiore, nel centro storico di Trento, lo scorso 26 dicembre. I militari sono risaliti all'uomo grazie a quella che hanno definito una "minuziosa attività di analisi degli impianti di videosorveglianza comunale".



Le indagini non sono terminate: i carabinieri continueranno a verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti coinvolti per "ricostruire in maniera completa la dinamica dei fatti.