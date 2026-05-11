TRENTO. Il sindaco Franco Ianeselli insieme alla direttrice generale Franca Debiasi e al dirigente delle Risorse umane Alessio Ravagni ha accolto oggi a palazzo Geremia i 51 nuovi assunti che in questo periodo prendono servizio nell'Amministrazione comunale e dunque lavoreranno a servizio della città. Con questi nuovi ingressi il totale di dipendenti in Comune a Trento è di 1386. Il gruppo dei dipendenti che hanno vinto gli ultimi concorsi è composto principalmente da assistenti amministrativi, ben 28 sul totale.

Il settore strategico che avrà il maggior numero di nuove leve è quello della Polizia locale, che accoglie 12 nuovi agenti, 7 persone andranno a lavorare al servizio Welfare, altri al servizio Strade, nelle Circoscrizioni, in Biblioteca e in Direzione generale. L'età media dei nuovi assunti è di circa 35 anni.