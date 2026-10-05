TRENTO. Sabato 31 ottobre Basement torna al Teatro Sanbàpolis di Trento per inaugurare una nuova stagione dedicata alla musica elettronica e allla cultura del clubbing contemporaneo.lh

Per il quarto anno consecutivo, Basement trova casa negli spazi del Sanbàpolis, consolidando un percorso che negli anni ha trasformato il progetto in qualcosa che va oltre la semplice programmazione musicale: un luogo di incontro, condivisione e partecipazione, capace di crearle una comunità attorno alla musica e di offrire alla città un’esperienza culturale normalmente legata ai grandi centri europei.

La serata del 31 ottobre vedrà protagonisti Lucretio (The Analogue Cops / Restoration), Alpi (spazioama) e Alle (Piano Piano).

Artista principale della serata sarà Lucretio, nome di riferimento della scena elettronica underground italiana ed europea. DJ e produttore, dopo gli studi in produzione musicale al Sae Institute di Barcellona si trasferisce a Berlino, dove sviluppa ulteriormente la propria ricerca artistica. Nel 2008 fonda insieme a Marieu The Analogue Cops, progetto che negli anni si afferma nel panorama house e techno internazionale, affiancato dall’attività dell’etichetta Restoration. Nel corso della sua carriera Lucretio ha sviluppato collaborazioni e progetti con artisti come Steffi, nd_baumecker e Blawan, oltre ad aver preso parte alla Love Parade di Berlino nel 2006 sul Detroit Float ufficiale di Mixworks.

Il suo percorso è segnato da una ricerca costante sul suono e sulle tecnologie applicate alla musica elettronica: dagli strumenti analogici alla programmazione digitale, fino alla partecipazione al Kyma International Sound Symposium, dove ha approfondito le possibilità di interazione tra diversi linguaggi di programmazione e sintesi sonora.

Ad affiancarlo saranno gli Alpi, duo formato a Bolzano da Daniele Alessi e Gabriel Pivaro. Attivi insieme dal 2014, condividono una forte passione per vinili e sintetizzatori e hanno sviluppato nel tempo un’identità sonora caratterizzata da timbri tribali, strutture ipnotiche e una dimensione quasi rituale della techno. Le loro produzioni sono apparse su etichette e piattaforme come Semantica, The Gods Planet, Danza Nativa, Planet Rhythm e Trule, mentre il loro percorso li ha portati in club e spazi europei tra Berlino, Londra, Praga, Dresda, Innsbruck, Milano e Malta.

Completa la lineup Alle, anima di Piano Piano, negozio di dischi di Merano nato da una passione profonda per il vinile e per la ricerca musicale. La sua selezione attraversa con grande libertà le diverse espressioni della musica elettronica, muovendosi tra house, techno, electro, ambient e territori più obliqui e difficili da classificare. Più che seguire un unico genere, Alle costruisce i propri set attraverso una ricerca continua, fatta di dischi scelti con attenzione, rarità, nuove uscite e musica capace di sorprendere. Anche il lavoro quotidiano dietro il bancone di Piano Piano riflette questa attitudine: una cura quasi artigianale della selezione, con l’obiettivo di proporre alcuni dei dischi più interessanti che la scena elettronica contemporanea possa offrire.

UN CLUB COME SPAZIO CULTURALE PER LA CITTÀ

In quattro anni di attività al Teatro Sanbàpolis, Basement ha cercato di costruire a Trento uno spazio stabile dedicato alla cultura del clubbing, intesa non solamente come intrattenimento notturno ma come forma contemporanea di aggregazione sociale e culturale.

Fondamentale in questo percorso è il rapporto con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, che mette a disposizione gli spazi del Teatro Sanbàpolis e rende così possibile la realizzazione di Basement. È grazie a questa collaborazione che il progetto può avere continuità, crescere di stagione in stagione e portare a Trento alcuni tra i nomi e le realtà più interessanti della musica elettronica e della cultura club contemporanea.

Con l’inizio del quarto anno al Sanbàpolis, Basement prosegue quindi un percorso che vuole contribuire alla crescita dell’offerta culturale cittadina e, allo stesso tempo, costruire una comunità attorno alla musica.

Informazioni

Apertura porte alle ore 21, biglietti disponibili in prevendita solo online su https://www.ticketsms.it/search?k=Basement

E’ attiva una imperdibile promozione: i primi 100 potranno acquistare il biglietto al costo di 10 euro. Per tutti gli altri, biglietto al costo di 15 euro. Si segnala che, a partire dalla mezzanotte del giorno dell’evento, il biglietto potrà essere acquistato al costo di 20 euro, sia online che la sera stessa alla cassa del Teatro SanbàPolis.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952.

C.L.