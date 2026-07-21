TRENTO. Franco Ianeselli affida a una lettera aperta indirizzata alla Federazione cestistica d'Israele la posizione della città di Trento in occasione dell'arrivo della nazionale israeliana Under 18 di basket. Il sindaco spiega che la presenza della squadra ha suscitato proteste e indignazione e ritiene doveroso illustrarne le ragioni.

Ianeselli richiama la storia della città, ricordando l'impegno di Trento nella condanna di ogni forma di violenza, razzismo e discriminazione. Cita la targa dedicata ai cittadini ebrei uccisi nel pogrom del 1475, la Festa della Pace che coinvolge ogni anno le scuole e le commemorazioni dei partigiani che combatterono fascismo e nazismo. Secondo il sindaco, questi valori sono parte dell'identità della comunità trentina.

Nel passaggio centrale della lettera, Ianeselli ribadisce la condanna dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, ma definisce «indegna di un Paese che si professa civile e democratico» la risposta del Governo israeliano. Richiama i dati diffusi da osservatori internazionali sulle vittime palestinesi e descrive la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e le violenze denunciate in Cisgiordania, sostenendo che Trento non possa restare indifferente davanti a quanto sta accadendo.

Il sindaco sottolinea inoltre che, anche quando si parla di sport, non è possibile separare le competizioni dal rispetto dei diritti umani. Citando Nelson Mandela, ricorda come lo sport abbia il potere di unire le persone e abbattere le discriminazioni, ma avverte che un campo di gioco «non è mai neutrale» e può trasformarsi in uno strumento di propaganda o contribuire a normalizzare la violenza.

La lettera si conclude con un appello rivolto ai giovani giocatori della nazionale israeliana. Ianeselli auspica che possano leggere il messaggio e riflettere sul fatto che il fair play e le regole dello sport abbiano valore solo se accompagnati dal rispetto dei diritti umani. «Non è questo lo sport che vogliamo», conclude il sindaco di Trento.



Lettera aperta alla Federazione cestistica d’Israele



Vorrei presentarvi la città che ho l’onore di amministrare perché possiate comprendere le proteste e l’indignazione con cui è stata accolta la notizia dell’arrivo a Trento della nazionale israeliana under 18 di basket.

Dal secondo dopoguerra Trento non ha mai smesso di riflettere sul proprio tragico passato e ha sempre condannato con fermezza la violenza, la discriminazione, il razzismo di ogni genere. Solo l’anno scorso in piazza Duomo abbiamo posato una targa che ricorda i nostri concittadini ebrei ingiustamente torturati e uccisi nel 1475 durante un pogrom antisemita.

Ogni primavera la festa della pace richiama nel cuore della città i bambini di tutte le scuole, impegnate quotidianamente a testimoniare i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della riconciliazione. Più volte all’anno ricordiamo i partigiani che hanno dato la vita per combattere il fascismo e il nazismo, con la loro folle ideologia suprematista e violenta.

In coerenza con la nostra Costituzione, riteniamo che la forza non debba essere il mezzo di risoluzione dei conflitti: per questo abbiamo condannato l’attacco sanguinoso del 7 ottobre, per questo siamo scesi in piazza con i nostri concittadini quando abbiamo assistito alla reazione del Governo israeliano, indegna di un paese che si professa civile e democratico. I numeri del massacro confermati da attendibili osservatori internazionali sono atroci: oltre 70 mila palestinesi uccisi, di cui almeno 20 mila bambini, assimilati ai terroristi di Hamas. Un’antica capitale mediterranea, Gaza, ridotta in macerie insieme ai villaggi intorno. I superstiti costretti a vivere in condizioni disumane, senza cibo né acqua e sufficienza, senza cure mediche. Per non parlare della protezione garantita dall’esercito israeliano ai coloni che bruciano i villaggi della Cisgiordania, ne uccidono o allontanano gli abitanti, profanano chiese e moschee come avveniva in Europa con le sinagoghe poco meno di un secolo fa.

Trento vuole essere una città aperta e sentirsi “partecipe dei destini della comunità mondiale”, come del resto è scritto nel nostro statuto comunale. Per questo per noi è impossibile restare indifferenti, anche quando si tratta “solo” di sport. Abbiamo imparato da Nelson Mandela che lo sport è una cosa seria: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo – ha scritto il presidente sudafricano che ha sconfitto l’apartheid - Ha il potere di unire le persone, parla ai giovani un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove prima c'era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione”.

A noi piacerebbe che i giovani ragazzi della squadra leggessero questa lettera. E prendessero coscienza del fatto che le regole dello sport e il fair play sono pura forma se non rispecchiano un sentimento generale più ampio fondato sul rispetto dei diritti umani. Il campo da gioco non è un mondo a parte e non è mai neutrale: può diventare strumento di propaganda, può contribuire a normalizzare la violenza, a far passare il concetto che lo show deve continuare come se nulla fosse. Non è questo lo sport che vogliamo.



Franco Ianeselli – sindaco di Trento -