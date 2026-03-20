TRENTO. La "Quarto Savona 15" è la teca contenente i resti della Fiat Croma blindata, auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. L'esposizione itinerante di questo potente simbolo di legalità e memoria, che onora Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, sta viaggiando in tutta Italia. L'iniziativa, promossa da Tina Montinaro (moglie del caposcorta Antonio) mira a mantenere viva la memoria e a educare le nuove generazioni alla lotta alla criminalità organizzata.



Per consentire lo svolgimento della cerimonia di scopertura mercoledì prossimo, 25 marzo, è istituito il divieto di transito in piazza Dante davanti alla Regione dalle 8 e 30 alle 10. Contestualmente sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vannetti e l’incrocio con via Torre Vanga (lato est della piazza) dalle ore 22 di martedì 24 alla mezzanotte del 25.