TRENTO. Un nuovo murale per rendere la città più bella, accogliente e inclusiva. Sarà presentato giovedì 15 ottobre alle 11, nel sottopasso di via Taramelli, il progetto artistico “Mostriamoci”, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze della cooperativa La Rete. All’appuntamento parteciperanno il sindaco Franco Ianeselli e l’assessora alla Partecipazione Giulia Casonato.

L’opera nasce dal patto di collaborazione “Un Muro contro i muri”, sottoscritto con il Comune di Trento per valorizzare il protagonismo delle persone con disabilità e riconoscerne il ruolo attivo nella comunità. Il murale vuole trasmettere un messaggio preciso: ciascuno può contribuire, secondo le proprie capacità, a costruire una città più inclusiva.

La realizzazione rappresenta il momento conclusivo di “Impronte Creative”, un percorso di progettazione artistica e relazionale che ha coinvolto persone con disabilità, educatori, volontari e professionisti della pittura murale. Insieme hanno dato vita a un’opera d’arte collettiva, espressione di collaborazione e partecipazione.

Il nuovo murale di via Taramelli diventa così un segno concreto di inclusione nello spazio pubblico, valorizzando il contributo delle persone con disabilità e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.