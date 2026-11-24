TRENTO. Trenta panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi un chilo e mezzo, e oltre 20mila euro in contanti. È quanto ha trovato la Polizia Stradale di Trento durante un controllo in un’area di servizio autostradale, che si è concluso con l’arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 23 novembre. Gli agenti della Sottosezione di Trento, impegnati in servizi di prevenzione e contrasto ai reati in ambito autostradale, hanno notato l'uomo mentre si allontanava rapidamente dalla zona ristoro alla vista della pattuglia, dirigendosi verso la propria auto.

Durante il controllo dei documenti, il giovane è apparso particolarmente agitato. Gli agenti hanno quindi notato nel portaoggetti anteriore una consistente somma di denaro, poi quantificata in oltre 20mila euro. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire trenta panetti di hashish nascosti sotto il sedile anteriore del passeggero, per un peso complessivo di poco meno di 1,5 chilogrammi.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.