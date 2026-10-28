TRENTO. Il nuovo spazio giovani di Trento “Contentissimo”, che si trova nell’edificio dell’ex mensa Santa Chiara all’interno del giardino Solženicyn, si prepara a festeggiare al meglio Halloween con tre appuntamenti gratuiti aperti alla città.

Si parte venerdì 30 ottobre alle 18, in collaborazione con la piattaforma della scena musicale emergente Uploadsounds. L’Upload on tour farà infatti tappa a Trento con headliner i Tresca y Tigre, progetto musicale a cavallo tra hip-hop, soul e sperimentazioni elettroniche. In apertura ci saranno tre band locali: Niceshot, Mew fang e Skiantantonio.

Il 31 ottobre si comincia già alla mattina, alle 10.30, con il workshop artistico guidato da Matteo Lucca “Gesti che nutrono”. I partecipanti saranno accompagnati nel processo per realizzare le loro mani di pane che diventeranno delle piccole sculture. "Gesti che nutrono", in questa occasione, vuole porre l'attenzione sul tema della paura, della vita e della morte. L’attività rientra nel palinsesto di eventi culturali organizzati nell’ambito della mostra “Pietre di pane, memorie di geografie fragili”, realizzata dal Mart in collaborazione con il Comune di Trento. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione alla mail info@contentissimo.net.

La sera, la musica torna protagonista con l’evento “Tr3nt1no da paura”. Dalle 18 e fino alla mezzanotte si alterneranno sul palco del Contentissimo DJ Cotechiño, Illbeso, Trampa e i Post Swag. Una vera festa per Halloween, con vestiti a tema e buona musica. L’ingresso è libero e gratuito.

“Contentissimo” è il nuovo spazio giovani del Comune di Trento, gestito dalle cooperative Mercurio Impresa sociale e Geco. Un luogo in centro città, che si rivolge alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni, in cui poter stare insieme, studiare, svagarsi, proporre attività, partecipare a eventi o portarsi il pranzo nella pausa da scuola. Uno spazio da costruire insieme a chi lo vivrà ogni giorno.

C.L.