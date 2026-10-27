TRENTO. Un viaggio tra tombe, monumenti funebri e antiche iscrizioni per scoprire il volto più misterioso della città. In occasione di Halloween, sabato 31 ottobre, il Museo Diocesano Tridentino propone «La città dei morti», un itinerario dedicato alla storia dei sepolcri e dei luoghi in cui, nei secoli, i trentini hanno custodito il ricordo dei propri defunti.

Il percorso prenderà il via alle 14.45 nelle sale del Museo Diocesano, dove i partecipanti potranno osservare dipinti originariamente legati alle sepolture di personaggi illustri. La visita proseguirà nella Cattedrale di San Vigilio, tra testimonianze storiche come la lastra tombale del capitano Roberto da Sanseverino, caduto in battaglia nel 1487, e il piccolo monumento funebre dedicato a Giulia Crotta, morta durante l’epidemia di peste del 1575.

L’itinerario raggiungerà quindi piazza d’Arogno, un tempo utilizzata come camposanto, per concludersi nel luogo dove sorgeva la chiesa di Santa Maria Lauretana, oratorio della Confraternita della Morte di Trento. Un percorso che permetterà di riscoprire il rapporto tra la città e la morte attraverso opere d’arte, testimonianze religiose e luoghi che conservano tracce del passato.

La visita avrà una durata di un’ora ed è compresa nel biglietto intero d’ingresso al museo, dal costo di 7 euro. I posti disponibili sono al massimo 25 e la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento delle disponibilità. Per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo prenotazioni@mdtn.it oppure telefonare allo 0461 234419.