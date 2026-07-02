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TRENTO. Mattinata movimentata a Gardolo, dove la Polizia locale di Trento è intervenuta per fermare un automobilista protagonista di una serie di manovre pericolose lungo via Soprassasso.
L'intervento è scattato intorno alle 6.50 di oggi, giovedì 2 luglio, dopo numerose segnalazioni relative a un veicolo che transitava ripetutamente a velocità elevata, effettuando sorpassi azzardati e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.
Gli agenti, impegnati in un servizio in abiti civili predisposto proprio per verificare le segnalazioni, sono riusciti a individuare il conducente e a fermarlo.
All'uomo sono state contestate diverse violazioni del Codice della strada: velocità pericolosa, sorpasso in corrispondenza di un incrocio e circolazione contromano.
Il bilancio delle sanzioni è pesante: 21 punti decurtati dalla patente, con conseguente sospensione del documento di guida, oltre a una multa complessiva di 480 euro.