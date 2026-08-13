TRENTO. Le alte temperature e la prolungata assenza di precipitazioni stanno creando condizioni particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi. Alla vigilia di Ferragosto, il Comune di Trento invita quindi cittadini e turisti alla massima prudenza, soprattutto durante gite, picnic e grigliate.

Il regolamento di polizia urbana vieta durante tutto l’anno e sull’intero territorio comunale lo smaltimento attraverso la combustione all’aperto di rifiuti, vegetali o materiali di qualsiasi genere. In questi giorni particolare attenzione deve essere riservata ai barbecue, che nei luoghi pubblici o privati possono essere accesi soltanto nelle aree autorizzate e attrezzate.

Al termine delle grigliate è fondamentale non abbandonare braci o altri residui che potrebbero provocare un incendio. Massima cautela anche nell’utilizzo di fornelletti a gas, candele e torce: qualsiasi fiamma libera deve essere sempre sorvegliata.

Un altro pericolo è rappresentato dai mozziconi di sigaretta, che non devono mai essere gettati nell’ambiente e vanno spenti e smaltiti in contenitori adeguati. Con la vegetazione secca, anche una piccola fonte di calore può infatti favorire la partenza di un rogo.

Il Comune di Trento invita infine a chiamare tempestivamente il 112 in presenza di qualsiasi principio d’incendio o di fuochi lasciati incustoditi. La collaborazione di cittadini e turisti è essenziale per proteggere il territorio e ridurre il rischio di incendi.