TRENTO. Dal 26 settembre al 6 dicembre prossimo, il Museo Nazionale Storico degli Alpini del Doss Trento ospita la Rassegna Modellistica 2026 “Grandi battaglie in piccola scala”, promossa dal Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica in collaborazione con il Museo. L’inaugurazione è in programma sabato 26 settembre alle ore 15. La rassegna nasce dal rapporto di collaborazione tra il Gruppo Modellistico Trentino ed il Museo Nazionale Storico degli Alpini, che accoglie nei propri spazi un progetto nel quale modellismo, ricerca documentaria e divulgazione storica si intrecciano. Il percorso espositivo propone infatti una lettura di alcuni fra i principali eventi bellici del Novecento attraverso circa un centinaio di modelli – aerei, mezzi militari e figurini – realizzati con particolare attenzione alla correttezza storica, alle caratteristiche tecniche, alle uniformi, alle ambientazioni ed ai dettagli. Cinque i nuclei tematici attorno ai quali si articola l’esposizione: la battaglia di Vittorio Veneto nella Prima guerra mondiale; l’Operazione Overlord in Normandia durante la Seconda guerra mondiale; la battaglia di Khe Sanh nella guerra del Vietnam; la guerra dello Yom Kippur del 1973; la guerra del Golfo del 1991. Una scansione cronologica che consente di attraversare gran parte del Novecento osservando anche l’evoluzione dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle tecnologie militari.

Il modellismo storico viene così presentato non soltanto come pratica di elevata precisione tecnica e manuale ma come vero strumento di conoscenza. Ogni modello è il risultato di studio delle fonti, ricerca iconografica e attenzione documentaria: una ricostruzione in scala capace di restituire uomini, strumenti e scenari appartenenti a epoche e contesti differenti.

Accanto ai soci del Gruppo Modellistico Trentino partecipano alla rassegna modellisti dell’A.M.S. Verona – Associazione Modellismo Storico, del G.M.Pat. – Gruppo Modellistico Patavino e di ModArT – Model Area Toscana, ampliando la varietà e la qualità complessiva delle opere presentate.

Informazioni: mostra: 26 settembre – 6 dicembre; inaugurazione: sabato 26 settembre, ore 15; sede: Museo Nazionale Storico degli Alpini Doss Trento; Orari feriali: lunedì chiuso; martedì–giovedì 8.15–12 e 13.15–16.15; venerdì 8.15–12; fine settimana/festivi di apertura: 9–12 e 13.30–17, secondo il calendario di apertura del Museo. Ingresso libero, la mostra è curata da Claudio Corona, Enrico Finazzer e Flavio Chistè.

C.L.