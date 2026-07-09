TRENTO. Rinvio a giudizio per l'ex presidente di Patrimonio del Trentino spa Andrea Villotti, per il direttore generale della società Michele Maistri, per il responsabile dell'area legale della stessa Rocco Bolner e per il commercialista Andrea Pilati. Questa la decisione del giudice dell'udienza preliminare Enrico Borrelli: sarà dunque il tribunale collegiale, a metà ottobre, ad occuparsi della scalata (fallita) al Grand Hotel Imperial di Levico Terme, nell'ambito dell'indagine Sciabolata. Turbativa d'asta è l'accusa per tutti, con Villotti che dovrà difendersi anche dalle ipotesi di corruzione e peculato. «Confidiamo di dimostrare serenamente l'innocenza - afferma il manager - Ho sempre detto di aver la massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine, che ringrazio».



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