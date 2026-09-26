TRENTO. Yeman Crippa si conferma padrone del Giro al Sas. Il 29enne trentino ha vinto la 79ª edizione della storica corsa nel centro di Trento, tagliando il traguardo in 28'09 e conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto nel 2025.

Crippa ha imposto il proprio ritmo sui 10.050 metri del circuito cittadino, precedendo nettamente i due keniani saliti sul podio. Secondo posto per Brian Kipmwetich in 28'24, mentre Telahun Bekele ha chiuso terzo in 28'34. Il vincitore è arrivato ad appena dieci secondi dal record del percorso, fissato lo scorso anno in 27'59.

Per Yeman Crippa il Giro al Sas rappresentava anche un importante test sulla strada verso la Maratona di New York del 1° novembre. Soltanto sei giorni fa aveva conquistato il sesto posto nella mezza maratona dei Mondiali su strada di Copenaghen, fermando il cronometro a 59'18, a 18 secondi dal proprio record italiano.

Il 2026 lo ha visto protagonista anche sulle distanze più lunghe: a febbraio aveva stabilito a Napoli il primato italiano nella mezza maratona, mentre ad aprile aveva conquistato la sua prima vittoria in maratona a Parigi, chiudendo in 2h05'18. Ora arriva anche il bis davanti al pubblico di Trento, prima della grande sfida nella Grande Mela.