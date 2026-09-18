TRENTO. Yeman Crippa torna sulle strade della sua città con un obiettivo: concedere il bis al Giro al Sas e provare nuovamente ad abbassare il record della corsa. La 79esima edizione della storica gara internazionale è in programma sabato 26 settembre nel centro di Trento. Crippa è il campione uscente: nel 2025 si impose fermando il cronometro a 27’59”, nuovo primato della manifestazione.

Saranno 17 gli atleti al via, con una nutrita rappresentanza italiana: dodici azzurri dovranno confrontarsi con tre keniani, un ugandese e un etiope. L'uomo da battere resta Crippa, reduce dal quarto posto nei 10.000 metri agli Europei 2026 e vincitore dell'ultima maratona di Parigi. Il trentino conosce alla perfezione il percorso cittadino, avendo già preso parte a otto edizioni del Giro al Sas.

Tra gli avversari più accreditati c'è Telahun Haile Bekele, già vincitore a Trento nel 2019 e capace di correre i 10 chilometri in 27’39”. Occhi puntati anche su Francesco Guerra, campione italiano dei 10.000 metri nel 2025 e nel 2026 e terzo al Giro al Sas dello scorso anno. In gara anche il keniano Andrew Kiptoo e l'ugandese Leonard Chemutai.

Il Giro al Sas affonda le proprie radici nei primi anni del Novecento e si disputa sul tradizionale anello cittadino di un chilometro, da percorrere dieci volte. Dal 2025 la manifestazione può fregiarsi anche della World Athletics Heritage Plaque, riconoscimento internazionale assegnato agli appuntamenti che hanno contribuito alla storia dell'atletica.