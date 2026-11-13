POVO. È in programma domani, sabato 14 novembre, dalle 14.30 alle 16.30, allo Spazio Zero di Povo, in via del Salè 1, il secondo appuntamento con le Giornate dell’educare, l’iniziativa che offre a bambine, bambini, ragazze e ragazzi e ai loro genitori e adulti di riferimento momenti formativi per divertirsi e trascorrere il tempo in compagnia.

I partecipanti di domani potranno mettersi in gioco con il laboratorio di riparazione «Missione: come funziona?», per scoprire il meccanismo delle cose. Nelle due postazioni allestite dall’associazione Glow e da Repair Cafè, bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni potranno smontare, ricostruire e sperimentare. In una potranno esplorare i componenti di una vecchia console retrò e cercare di riportarla in vita. Nell’altra, con mattoncini Lego e ingranaggi, potranno scoprire in modo divertente alcuni principi della meccanica.

Le attività proseguono anche sabato 28 novembre, dalle 14 alle 17, all’Istituto Comenius di Cognola con «È la tua volta!», un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo e alla cooperazione aperto a bambini dai 7 anni in su, adolescenti, adulti e anziani. L’evento, curato dalle famiglie del Patto Digitale Argentario-Comenius, sarà un’opportunità per tutta la comunità per condividere strategie, allenare la mente e vivere gli spazi scolastici come luoghi di festa e socialità. Per animare il pomeriggio, l’associazione Ludimus proporrà una sfida a Stracòt, la versione dal vivo del famoso videogioco di simulazione di cucina Overcooked: una corsa contro il tempo per preparare i piatti tipici del territorio a colpi di dadi e fornelli.

Ultima data da segnare in agenda è quella di sabato 19 dicembre: si torna allo Spazio Zero, che dalle 14.30 alle 16.30 ospiterà «CoderDojo Elf Lab», il laboratorio di informatica creativa a tema natalizio a cura dell’associazione CoderDojo Trento. Tra biglietti luminosi, stampa e modellazione 3D, elettronica, programmazione, videogame e informatica, bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni potranno trascorrere un pomeriggio imparando e divertendosi in compagnia. I partecipanti sono invitati a vestirsi da piccoli elfi, così da vivere il laboratorio in piena atmosfera natalizia.

Tutti gli eventi, organizzati dagli operatori del Sistema integrato dei servizi per bambini, ragazzi e famiglie del Comune di Trento e promossi dal Distretto dell’educazione, sono liberi e gratuiti e costituiscono un'opportunità per stare insieme e contribuire a realizzare una comunità educante.

Per i partecipanti è prevista una merenda: è consigliata la prenotazione agli eventi tramite i link disponibili sul sito del Comune di Trento.

C.L.