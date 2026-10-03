GARNIGA TERME. Incidente nei boschi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, in località Le Crone, dove un uomo del 1960 residente in Trentino è rimasto ferito mentre stava facendo legna insieme ad altre persone, a circa mille metri di quota.

L’uomo si è procurato un trauma a una gamba con la motosega. Sono stati i compagni a dare l’allarme al 112 poco dopo le 14. La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elicottero e gli uomini del Soccorso alpino di Trento-Monte Bondone.

Raggiunta la zona, il tecnico di elisoccorso ha individuato l’infortunato e l’équipe sanitaria è stata calata con il verricello nel bosco. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato sistemato sulla barella e recuperato dall’elicottero.

Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento di soccorso si è concluso attorno alle 14.30.iara, trento