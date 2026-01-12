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GARDOLO. Furto di un’auto ed effrazione ai danni di un altro veicolo parcheggiato in un piazzale privato chiuso da cancello. È quanto accaduto nelle scorse ore in via Aeroporto, a Gardolo. Episodi avvenuti su pertinenze private che, secondo i residenti, non possono più essere minimizzati.
A segnalare tutto sono il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè e il capogruppo circoscrizionale Marco Tosoni, che riferiscono di segnalazioni quasi quotidiane su presenze sospette, ritenute in alcuni casi collegate ad attività di spaccio.
Vengono segnalati anche movimenti notturni all’interno del cimitero e intrusioni rapide in aree private, come il furto di pacchi appena consegnati. Secondo gli esponenti di Fratelli d'Italia, la situazione richiede interventi non rinviabili: videosorveglianza adeguata, potenziamento dell’illuminazione pubblica — soprattutto nel parcheggio del Pioppeto — e una revisione del verde per eliminare zone d’ombra.
Su questi temi – si legge in un comunicato - il confronto con gli assessori competenti proseguirà fino all’adozione di misure concrete a tutela della sicurezza e della tranquillità dei residenti di Gardolo.