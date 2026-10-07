TRENTO. Isatou Mballow, Lala per gli amici, sarà sepolta in Gambia, il paese dove è nata e cresciuta. All'interno del dramma che ha colpito la ragazza 31enne e la sua famiglia, va riconosciuta la generosità di tante persone, anche da Trento e dal Trentino.

La storia l'avevamo raccontata sul giornale di sabato scorso. Il fratello Eliyassa - 27 anni, a Trento lavora come mulettista e gioca a calcio con il Bolghera, in seconda categoria - voleva portare Isatou nel capoluogo per curarla, accedere a cure mediche adeguate per un problema alla spalla, per il quale non aveva ancora ottenuto una diagnosi adeguata.

Ma il suo sogno si è infranto mercoledì mattina, quando Lala è morta a Istanbul, dove era arrivata due anni fa lasciando il Gambia. Si è accasciata improvvisamente in strada e il suo cuore ha smesso di battere.

A Trento gli amici di Elyassa si sono attivati per aiutare lui e la sua famiglia. In pochi giorni la raccolta fondi online ha raggiunto il risultato atteso. Attraverso la raccolta e le donazioni avviate in Gambia, sono stati raccolti complessivamente 6.102 euro per il rimpatrio e le spese del funerale.«Grazie di cuore a tutte le persone che hanno donato, condiviso il messaggio e sono state vicine a Eliyassa e alla sua famiglia. Grazie anche al vostro contributo, Lala potrà finalmente tornare a casa» dicono soddisfatti i promotori della raccolta fondi.

A.O.