GARDOLO. I vigili del fuoco volontari di Gardolo sono rientrati da Berlino, dove hanno partecipato alla Berlin Stair Run, gara internazionale di salita scale affrontata con autorespiratore e dispositivi di protezione completi. La competizione si è svolta all’interno del Park Inn Hotel di Alexanderplatz e ha previsto la scalata di 39 piani, per un dislivello positivo di circa 110 metri, con l’obiettivo di raggiungere il tetto dell’edificio senza esaurire l’aria contenuta nelle bombole.



Buona la prestazione delle squadre di Gardolo, impegnate in una prova che ha richiesto elevata resistenza fisica, preparazione tecnica e capacità di gestione dello sforzo in condizioni operative simili a quelle di intervento.



Una delle coppie dei vigili del fuoco di Gardolo si è classificata tra le prime 80 posizioni, distinguendosi in una gara che ha richiamato partecipanti da diversi Paesi.