TRENTO. Furto nella notte ai danni della sede Asuit di via Gramsci a Trento, dove hanno sede gli ambulatori infermieristici e ostetrici, oltre agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono introdotti all'interno della struttura forzando gli infissi esterni. Una volta entrati, hanno danneggiato anche numerose porte interne per accedere ai diversi locali, provocando ingenti danni.

Sono tuttora in corso le verifiche per accertare se siano stati sottratti materiali o denaro e per quantificare con precisione l'entità complessiva dei danni arrecati all'edificio.

L'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.