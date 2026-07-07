TRENTO. Tentato furto nella notte ai danni di un negozio del capoluogo, ma il colpo è sfumato grazie al rapido intervento dei carabinieri. Un 35enne italiano è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso all'interno dell'esercizio commerciale.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, avrebbe forzato la porta d'ingresso del negozio per introdursi nei locali. Una volta all'interno avrebbe rovistato tra gli scaffali e messo a soqquadro gli ambienti nel tentativo di impossessarsi della merce, provocando anche danni agli arredi e alle strutture.

Determinante si è rivelata la segnalazione di un passante al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, che hanno sorpreso e bloccato il 35enne prima che riuscisse ad allontanarsi con l'eventuale refurtiva.

Accompagnato nella caserma di via Barbacovi, l'uomo è stato arrestato e, concluse le formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L'episodio conferma, sottolineano i carabinieri, l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per contrastare i reati predatori e la microcriminalità sul territorio.